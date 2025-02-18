Толстиков: «Брага» оценила Зе Луиша в € 15 млн, а «Спартак» взял его за € 6,5 млн

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков рассказал детали перехода Зе Луиша из «Браги» в «Спартак» летом 2015 года.

«В трансфере Зе Луиша в «Спартак» я не участвовал, но находился в Португалии и видел, как всё происходило. Я помню Зе Луиша в «Браге». Скауты «Спартака», «Динамо» приезжали его смотреть. Там тоже переговоры были непростые. Сальвадор изначально оценил Зе в € 15 млн, но благодаря грамотной работе Дмитрия Попова его взяли за € 6,5 млн. Это был отличный ценник за такого нападающего. Мы не так часто пересекались с Поповым, но, когда обсуждали возможный переход Ерохина в «Спартак», он очень высоко оценивал тот кейс с Зе Луишем», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.