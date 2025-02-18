Иван Таранов: перемены в «Крыльях Советов» в большей степени ведут к лучшему

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал новость о смене руководства в самарском клубе.

«Смена руководства «Крыльев Советов» повлияет на Осинькина. Но только время покажет, в какую сторону. Осталось совсем мало времени до закрытия трансферного окна, и основная часть переходов уже проведена. Поэтому неизвестно, какие задачи возложат на новое руководство клуба. Ведь новым людям в «Крыльях Советов» придётся работать с теми, кого приобретало прежнее руководство. Это не совсем правильно и логично. Однако перемены в большей степени ведут к лучшему. Только время покажет, как это всё отразится на команде», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.