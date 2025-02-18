В «Балтике» заявили, что контактировали с Владимиром Федотовым по поводу назначения в клуб

Генеральный директор калининградской «Балтики» Наиль Измайлов рассказал, что клуб контактировал с бывшим главным тренером «Сочи» и ЦСКА Владимиром Федотовым перед назначением Андрея Талалаева.

– Правда ли, что летом вы контактировали с Владимиром Федотовым?

– Да. Мы контактировали со многими тренерами, так как нуждались в большом профессионале. Сейчас в российском футболе их не так много. Мы провели очень много часов аналитики и исследований, выбирая главного тренера для команды. В итоге остановились на кандидатуре Андрея Викторовича Талалаева, — приводит слова Измайлова Metaratings.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 45 очков за 21 матч. На второй строчке находится московское «Торпедо», набравшее 43 очка. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал». «Шмели» имеют в своём активе 37 очков.