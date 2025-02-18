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Иван Таранов: лучше всего к возобновлению РПЛ готовы «Зенит» и «Спартак»

Иван Таранов: лучше всего к возобновлению РПЛ готовы «Зенит» и «Спартак»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что на данный момент лучше всего к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги готовы московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

«Судя по комплектации и составам, очевидно, что лучше всего к возобновлению чемпионата России готовы «Зенит» и «Спартак». Обе команды провели неплохую трансферную кампанию в зимнее окно. Что касается «Краснодара», ЦСКА и «Динамо», они совершили меньше трансферов. Однако это всё пока на бумаге. Интересно посмотреть, как будет наяву», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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