Экс-владелец «Лейрии» объяснил, почему российские клубы редко продают игроков в Европу

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков объяснил, почему российских футболистов почти не осталось в Португалии.

«Потому что работать надо на рынке, чтобы игроков туда устраивать. Я рад, что за чемпионатом России следят, но следят не настолько пристально, чтобы можно было наших футболистов отдавать в Португалию. Для этого их нужно показывать, узнавать, какие позиции нужны клубам. И, конечно, следует реально оценивать силу российских парней, чтобы они не приехали и сели на лавку, а стали играть там. Это очень тяжёлая работа. Видимо, у наших клубов, агентов нет таких возможностей. У нас в принципе клубы не стараются продавать за исключением единиц — вроде «Ростова» или «Уфы» при Газизове. Сейчас у нас редко молодые перспективные футболисты куда-то уезжают. Для этого клубы должны либо ставить перед собой задачу воспитывать и продавать, либо добиваться турнирных задач и благодаря этому делать большие трансферы, как «Краснодар» с Сафоновым. Или Сперцян, дай бог, уйдёт в какой-то хороший клуб, Тюкавин. А Португалия собирает у себя всех перспективных игроков в основном из Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Перу и так далее. Там огромнейший выбор. Обратите внимание: среди тех футболистов, которые приезжали в Россию в последние годы, и португальцев-то нет.

Это всё объясняет. Португалия — это лига-продавец. Только клубы-гранды собирают лучшее внутри своего чемпионата и проводят великолепную селекцию в Южной Америке. И уже составляют конкуренцию топ-клубам на европейском уровне. Но там и бюджеты другие. А все остальные — это клубы-продавцы. У них главная задача — сохранить место в Примейре, потому что это и престиж, и деньги. Они находят классную молодёжь и продают её в большие клубы в том числе. К сожалению, у нас это пока не работает. Но я верю, что рано или поздно и российский футбол выйдет на самоокупаемость. Это моя мечта. Так должно быть. Когда это произойдёт, клубы будут и специалистов приглашать квалифицированных, чтобы не терять, а зарабатывать», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.