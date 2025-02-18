Экс-тренер Батракова: у Лёшки всегда был только один вариант — выживать

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о шансах футболиста провести вторую часть сезона так же удачно, как и первую.

«Всё зависит от подготовки, как прошли для Батракова сборы, были ли травмы. Но у Лёшки всегда был только один вариант — выживать. Выдерживать нагрузки и прогрессировать за счёт своего игрового интеллекта. Если здоровье позволит, у Батракова есть хорошие шансы провести вторую часть сезона на таком же высоком уровне. Его все поддерживают, а «Локомотив» борется за тройку. Это дополнительный стимул для Лёши», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.