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Экс-владелец «Лейрии» рассказал, почему «Зенит» сделал ставку на бразильский рынок

Экс-владелец «Лейрии» рассказал, почему «Зенит» сделал ставку на бразильский рынок
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Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков рассказал, почему «Зенит» сделал ставку на бразильский рынок футболистов.

— «Зенит» нашёл в Бразилии свой рынок?
— Это факт. Раньше этого не было, но, видимо, в какой-то момент они приняли такое решение у себя кулуарно. Адаптация бразильских футболистов очень хорошая в России, поэтому «Зенит» и сделал такой выбор. И он очень правильный. «Зенит» — молодцы, что к этому пришли. Посмотрите на «ПСЖ», «Реал» Мадрид — там тоже по полкоманды бразильцев. Это нормально. Они выбрали рынок и начали на нём работать. У них получается. «Зенит» — чемпион шести последних лет. У него сумасшедшие трансферы как на вход, так и на выход. Грех жаловаться.

«Краснодар» в меньшей степени этому вектору следует. Сейчас они продали своего воспитанника за хорошие деньги в «ПСЖ». Того же Ленини можно было бы продать дороже, чем купили. Но у «Краснодара» стоит задача — побороться за чемпионство. Поэтому они не продают ни Ленини, ни Батчи, ни Эдика. Начнут продавать — соответственно, пойдёт тоже денежный оборот. Бразильский рынок сильный — это факт. Там очень много хороших футболистов, плюс они хорошо адаптируются во всём мире», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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