Президент ЦСКА Гинер высказался о возможном продлении контракта с Миралемом Пьяничем

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о 34-летнем полузащитнике клуба Миралеме Пьяниче, а также ответил на вопрос о возможном продлении контракта с боснийцем.

«Прекрасный футболист, который играл в великих клубах. Конечно, сегодня он уже в возрасте, но, во-первых, болельщики получают огромное удовольствие, видя его на поле, во-вторых, он проявляет себя очень хорошо.

Продление контракта с Пьяничем? У меня есть тренер, селекционеры, спортивный отдел, которые приходят ко мне и говорят: «Смотри анкету, которая состоит из более чем 30 пунктов, где есть плюсы и минусы. Мы рекомендуем или не рекомендуем». Я же принимаю только глобальные решения», — приводит слова Гинера «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».