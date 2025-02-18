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Толстиков: Галицкий старается понять чужую точку зрения, но своё мнение всегда отстоит

Толстиков: Галицкий старается понять чужую точку зрения, но своё мнение всегда отстоит
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Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о владельце южного клуба Сергее Галицком.

«Я никогда с Сергеем Николаевичем не спорил. Если у меня была своя точка зрения на какой-то вопрос, я её высказывал, и на этом спор заканчивался. В серьёзный клинч мы ни разу не входили. Но часто был свидетелем, как он спорил с тренерами или футболистами. Но это всё происходило в хорошей, позитивной манере. Спор с Галицким — это всегда интересно. Он не спорит ради спора. Сергей Николаевич старается понять точку зрения оппонента, но своё мнение всегда отстоит», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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