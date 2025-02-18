Булыкин: если Карпин устал от клубной работы, может работать только в сборной России

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Даже если Валерий Карпин устал от клубной работы, он всегда может работать только в сборной России. Конечно, совмещение постов занимает много времени — не всегда успеваешь сделать всё, как надо. Поэтому Карпин задумался об уходе из «Ростова», ведь хочет проводить больше времени с семьёй. Если он останется только в сборной, у него будет много свободного времени, учитывая, что Россия не выступает на международной арене», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.