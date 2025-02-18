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Два футболиста любительского клуба «ПОЗ‑Прогресс» скончались в один день после тренировки

Два футболиста любительского клуба «ПОЗ‑Прогресс» скончались в один день после тренировки
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32-летний футболист команды «ПОЗ-Прогресс» из Свердловской области Ян Журавлёв и его партнёр по команде, 33-летний Даниил Хилобок, скончались в ночь на 16 февраля. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, накануне мужчины вернулись после тренировки домой, поужинали и легли спать. Отмечается, что причина смертей пока неизвестна. Родные футболистов утверждают, что никаких проблем со здоровьем у них не было. У обоих погибших остались семьи: у Даниила жена, у Яна — тоже жена и трое маленьких детей.

Позднее в СМИ появилась информация, что предварительная причина смерти — остановка сердца.

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