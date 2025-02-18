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Агент Шпинёв высказался о драке с гендиректором «Сочи»

Агент Шпинёв высказался о драке с гендиректором «Сочи»
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Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о драке с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко. Накануне об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По данным источников, Шпинёв в состоянии алкогольного опьянения начал предъявлять претензии Рубашко, в результате чего произошла потасовка.

«Последняя информация про меня — чистая заказуха, цена которой 5-10 тысяч рублей. Журналист Карпов не мог видеть инцидент, а уж тем более знать, в каком я был состоянии. Я 17 лет не пью. Да, с нового года стал позволять себе выпить вина, но на матче ЦСКА — «Сочи» я был абсолютно трезв.

Дело в том, что я действительно поднялся к гендиректору Рубашко и высказал ему всё, что думаю, за острую ситуацию. Футбольный клуб «Сочи» запретил одному из футболистов клуба подписывать контракт со мной как с агентом. Игроку было сказано, что если он подпишется со мной, то его в команде не будет.

Этого игрока мы с моими партнёрами ведём уже три года, мы устраивали его переход из школы «Локомотива» в «Сочи», весь свой путь он прошёл с нами.

Менеджеры же «Сочи», которые довели клуб до Первой лиги, хотели подписать этого игрока с клубным агентом, который сотрудничает с «Сочи», за что обещали повысить ему зарплату в два раза. Трубки от меня менеджеры «Сочи» не брали, за что я всё и высказал.

Мне хотелось донести, что за свои поступки надо нести ответственность, что надо работать честно, что я и высказал в лицо, а не за спиной. После моего разговора с Рубашко, когда уже всё успокоилось, в мою спину прилетел удар, после чего и началась вся заварушка. Сыновья начали меня защищать, что очень логично. Ситуация нехорошая и щепетильная.

Но вот фото из отеля, сделанное в обед 18 февраля. Видны ли на нём факты вчерашнего физического воздействия? Судите сами, где ложь, а где правда», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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