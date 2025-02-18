«Такого говна словил». Константин Генич — о реакциях на фото с Квинси Промесом

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич рассказал, что столкнулся с критикой в свой адрес за фотографию с экс-нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Генич увиделся с футболистом в Дубае, где красно-белые проводили зимние учебно-тренировочные сборы.

— Ты виделся с Квинси Промесом, выложил фотографии.

— И такого говна я сейчас словил (улыбается).

— А почему, подожди?

— Ну, потому что когда была идея поехать на матч в Дубай, где Квинси играл, что-то у нас там не срослось. Потом я в итоге поехал на «Спартак» — «Астана». И я даже не думал, что Квинси приедет. И мы сидели со спартаковцами, смотрели спокойненько. И вот во втором тайме Квинси подъехал, пошёл на трибуну. Конечно, там все бегут фотографироваться. Там мои коллеги с «Матч ТВ» фотографировались. И я говорю: «Ну, давай селфи». И вот мы с ним сфотографировались. Я выложил. И там [в комментариях]: «Наркодилер, торговец, уголовник. Ты что? Напишу письмо на «Матч ТВ»! Охренели вообще же фотографироваться!» Даже с Кокориным не сфотографироваться, с Мамаевым не сфотографироваться. И словил кучу говна, значит, я в комментариях. Ну, хорошо, что были и адекватные люди, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».