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Таранов: у «Краснодара» странная ситуация с трансферами — всех всё устраивает

Таранов: у «Краснодара» странная ситуация с трансферами — всех всё устраивает
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Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о работе «Краснодара» на трансферном рынке этой зимой. Напомним, чёрно-зелёные не приобрели ни одного игрока в зимнее трансферное окно — 2025.

«У «Краснодара» странная ситуация в плане трансферов. Вроде бы у клуба есть хорошее финансирование, но этой зимой нет никаких приобретений. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу на данный момент. Видимо, руководство и главного тренера всё устраивает», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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