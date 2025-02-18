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Бенфика — Монако. Прямая трансляция
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Агент Головина назвал «дебилом» украинца из «Бенфики», который не пожал руку Александру

Агент Головина назвал «дебилом» украинца из «Бенфики», который не пожал руку Александру
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на отказ украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина пожать руку российскому хавбеку монегасков перед матчем Лиги чемпионов. Резонансный эпизод произошёл на прошлой неделе. Игра завершилась победой «Бенфики» со счётом 3:2.

«У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь. Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры. У «Монако» случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча», — приводит слова Клюева Odds.

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