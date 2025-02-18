Генич предположил, почему Семак не дал Соболеву сыграть со «Спартаком» на Зимнем Кубке РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, почему главный тренер «Зенита» Сергей Семак не дал нападающему Александру Соболеву сыграть со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:0.

— По «Зениту», наверное, ещё можно сказать про Соболева. Лучший бомбардир команды и так далее. В итоге ему не дали почему-то сыграть со «Спартаком», что странно…

— Это как раз вообще не странно.

— Почему?

— Сергей Богданович любит тишину. Он любит, когда всё спокойно, в таком непринуждённом, правильном тоне и в правильном окружении всё происходит. И вот такое повышенное, суперповышенное внимание к команде не то чтобы его раздражает, но, может быть, чуть-чуть напрягает. И когда на сборах нельзя ни травмы получать, ничего, противостояние Соболева и «Спартака», первое после его перехода… Где ещё [футболисты] не успевают, форму не набрали, под нагрузками. Кто-то, не дай бог, какой-нибудь Денисов въедет ему в ногу, останешься ты без нападающего. Поэтому решение Сергея Богдановича оставить Соболева на утренний матч с «Пюником», я считаю, что вполне оправданно. Вполне. И то, что ты говоришь, что он набирает форму, он забивает. Вопросов нет. Но ты не следишь за тем, что Сергей Богданович говорит? Он сказал, что то, что он забил, это хорошо, когда он ещё Иордании забил, но он должен больше быть вот здесь, в створе, он должен быть в штрафной, не надо, чтобы он мячи получал где-то на флангах. Я думаю, что ему важнее Соболева интегрировать в футбол, понятный для «Зенита», а не только чтобы фамилия Соболева была на табло, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».