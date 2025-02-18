Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич предположил, почему Семак не дал Соболеву сыграть со «Спартаком» на Зимнем Кубке РПЛ

Генич предположил, почему Семак не дал Соболеву сыграть со «Спартаком» на Зимнем Кубке РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, почему главный тренер «Зенита» Сергей Семак не дал нападающему Александру Соболеву сыграть со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:0.

— По «Зениту», наверное, ещё можно сказать про Соболева. Лучший бомбардир команды и так далее. В итоге ему не дали почему-то сыграть со «Спартаком», что странно…
— Это как раз вообще не странно.

— Почему?
— Сергей Богданович любит тишину. Он любит, когда всё спокойно, в таком непринуждённом, правильном тоне и в правильном окружении всё происходит. И вот такое повышенное, суперповышенное внимание к команде не то чтобы его раздражает, но, может быть, чуть-чуть напрягает. И когда на сборах нельзя ни травмы получать, ничего, противостояние Соболева и «Спартака», первое после его перехода… Где ещё [футболисты] не успевают, форму не набрали, под нагрузками. Кто-то, не дай бог, какой-нибудь Денисов въедет ему в ногу, останешься ты без нападающего. Поэтому решение Сергея Богдановича оставить Соболева на утренний матч с «Пюником», я считаю, что вполне оправданно. Вполне. И то, что ты говоришь, что он набирает форму, он забивает. Вопросов нет. Но ты не следишь за тем, что Сергей Богданович говорит? Он сказал, что то, что он забил, это хорошо, когда он ещё Иордании забил, но он должен больше быть вот здесь, в створе, он должен быть в штрафной, не надо, чтобы он мячи получал где-то на флангах. Я думаю, что ему важнее Соболева интегрировать в футбол, понятный для «Зенита», а не только чтобы фамилия Соболева была на табло, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

Материалы по теме
Константин Генич раскрыл, как именно Арсен Захарян получил травму в «Реале Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android