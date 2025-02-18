Бывший техдиректор «Краснодара» рассказал о негласном правиле клуба в отношении трансферов

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков рассказал о негласном правиле клуба в отношении трансферов.

«Есть клубы, готовые покупать футболистов «Краснодара», но в этом клубе есть негласное правило: если кто-то хочет приобрести их футболиста, это надо делать заблаговременно. То есть, чтобы купить игрока «Краснодара» летом, переговоры по нему нужно начинать уже сейчас, зимой. Чтобы «Краснодар» мог к этой продаже подготовиться и освободившуюся позицию усилить. В последний день трансферного окна «Краснодар» редко кого-то отпускает, — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.