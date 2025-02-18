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Защитник «Факела» Дзиов: 14-е место для нас — неудовлетворительный результат

Защитник «Факела» Дзиов: 14-е место для нас — неудовлетворительный результат
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Футболист «Факела» Макс Дзиов считает, что воронежская команда должна быть выше 14-го места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Игрок отметил, что в клубе все как одна семья.

— 14-е место после первой части сезона — это заслуженный итог выступлений или могли оказаться выше?
— Я считаю, что мы не заслужили быть на 14-м месте, для нас это неудовлетворительный результат. В начале сезона были какие-то сложности, на данный момент всё складывается, тренерский штаб идеальный, и ребята в команде как одна семья. Думаю, всё должно получиться, приложим все силы, — приводит слова Дзиова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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