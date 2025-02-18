Экс-техдиректор «Краснодара» рассказал, как возник слух о его назначении в «Спартак»

Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков ответил на вопрос, действительно ли он был близок к назначению в московский «Спартак» летом 2021 года. Ранее такие слухи появлялись в СМИ, но до официального сотрудничества дело так и не дошло.

«Я даже знаю, как этот слух родился (улыбается). Меня пригласили экспертом на ТВ на игру «Спартака» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. На матче было много португальских журналистов, и я с кем-то в шутку перебросился парой слов на эту тему. Разговор ни о чём. А они взяли и написали! И пошло-поехало», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.