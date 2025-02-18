Агент Алеррандро заявил, что нападающий может повторить путь Жо в ЦСКА

Футбольный агент Карлос Мейнберг Нето, представляющий интересы бразильского нападающего Алеррандро, высказался о потенциале и игровых качествах новичка ЦСКА. Он считает, что Алеррандро может повторить в армейском клубе путь другого бразильского форварда — Жо.

– Алеррандро по силам повторить путь Жо?

– Да, по силам.

– В чём ключевые преимущества Алеррандро как нападающего?

– Умение забивать обеими ногами и голевое чутьё, – приводит слова Нето Metaratings.

О переходе Алеррандро ЦСКА объявил накануне, 17 февраля. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Нападающий уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке. Сообщается, что он будет выступать под седьмым номером. После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.