Газзаев: чтобы ЦСКА боролся за чемпионство, нужно было приобретать сильных игроков

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход бразильского нападающего Алеррандро в столичный клуб.

«Я не знаю, что из себя представляет футболист Алеррандро. Наверное, в ЦСКА за ним следили. Я не знаю, хороший ли он футболист — ничего не могу сказать.

Для того чтобы ЦСКА боролся за чемпионство и призовые места в РПЛ, нужно было в каждую линию, особенно в среднюю линию и атаку, приобретать сильных игроков», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О переходе Алеррандро ЦСКА объявил накануне, 17 февраля. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Нападающий уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке.