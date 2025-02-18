Булыкин — о Пименове: рад, когда экс-футболисты занимают руководящие должности в клубах

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Руслана Пименова заместителем генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов».

«Что касается назначения Пименова в «Крылья Советов», я всегда рад, когда бывшие футболисты занимают руководящие должности в клубах. Они разбираются в футболе. Если Руслан учился, это будет супер. Потому что те знания, которые есть у футболиста, не совпадают ни с тренерскими, ни с менеджерскими. Тот, кто проучился и обладает определёнными знаниями, — бесценный кадр для российского футбола. Хочется, чтобы как можно больше таких людей получили образование, были в футболе и им руководили. Иногда приходят такие люди, что все специалисты в шоке, ведь это убивает футбол. К сожалению, это видят только экс-игроки и специалисты, но ничего сделать не могут», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.