Агент Лусиано рассказал, на какой позиции в атаке аргентинцу играть удобнее всего

Агент аргентинского нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони рассказал, что его клиенту одинаково удобно играть на разных позициях в атакующей линии. По словам Гони, Лусиано комфортно и в центре нападения, и на фланге.

«Играть справа в атаке или центрального нападающего — это одно и то же для Лусиано. Ему одинаково комфортно», — приводит слова Гони Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Гонду выступает за «Зенит» с лета 2024-го. В 15 встречах нападающий забил семь голов.