«Динамо» объявило о переходе Луки Гагнидзе в «Крылья Советов»

Московское «Динамо» объявило о переходе грузинского полузащитника Луки Гагнидзе в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2025 года и не подразумевает опции выкупа.

«Продуктивных матчей, Лука», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Лука Гагнидзе присоединился к «Динамо» летом 2021 года, перейдя за € 1,5 млн из «Динамо» Тбилиси. В нынешнем сезоне грузинский футболист провёл на поле за московскую команду 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2026 года.