Илич не перейдёт в «Спартак», «Торино» включил игрока в заявку на вторую половину сезона

Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдёт в московский «Спартак» в это трансферное окно. Итальянский клуб включил серба в заявку на вторую половину сезона в Серии А. Об этом сообщает инсайдер Орацио Аккомандо в соцсети Х.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 18 млн.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимнюю паузу, занимая третье место в турнирной таблице РПЛ.