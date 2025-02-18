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«Рубин» объявил о продлении контракта с Дмитрием Кабутовым

«Рубин» объявил о продлении контракта с Дмитрием Кабутовым
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Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Кабутовым. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Дмитрия Кабутова 18 матчей за «Рубин» во всех турнирах, один забитый гол и шесть результативных передач. Предыдущее соглашение игрока с клубом истекало летом 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тыс.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 казанский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. 1 марта «Рубин» проведёт встречу с грозненским «Ахматом» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

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