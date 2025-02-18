В Лос-Анджелесе ограбили дом Оливье Жиру на сумму около $ 500 тыс.

Злоумышленники ограбили дом нападающего «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру. Сумма украденного составляет около $ 500 тыс. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, похитители ещё не были задержаны, полиция продолжает расследование. Отмечается, что злоумышленники украли более 10 мужских часов. Жиру выступает за «Лос-Анджелес» с 2024 года. Ранее французский форвард играл за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье». В составе сборной Франции Оливье брал чемпионат мира, а также становился серебряным призёром чемпионата Европы по футболу.

Вместе с «Челси» француз побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Кубок Англии.