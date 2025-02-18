Геннадий Орлов: если «Локомотив» не может купить даже Даку, дела совсем плохи

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об отсутствии трансферов у московского «Локомотива» в текущую зимнюю паузу. Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят приобрести нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

– Был интерес к Даку из «Рубина», но цена в € 10 млн, судя по всему, железнодорожников не устроила…

– Это как в анекдоте – приходит муж домой и говорит жене: «Сара, они просят у нас € 1 млн, говорят – на строительство коммунизма». А жена ему отвечает: «Так если у них нет денег, что ж они строят?» Вот похожая ситуация. И что такое € 10 млн для железной дороги? Значит, совсем дела плохи. И как же они будут бороться за призовые места? — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый (35 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».