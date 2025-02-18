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Агент Варганова — о переходе игрока в «Славию»: у Артёма стояла задача уехать из России

Агент Варганова — о переходе игрока в «Славию»: у Артёма стояла задача уехать из России
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Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника Артёма Варганова, высказался о переходе 20-летнего футболиста из «Пари Нижний Новгород» в софийскую «Славию».

«У Варганова контракт с софийской «Славией» на три года. Тренер на него рассчитывает. Его взяли с перспективой в качестве основного центрального защитника. Если он себя проявит, будет играть. Если не проявит — не будет. Это нормальное явление. Однако в клубе на него рассчитывают. У Варганова изначально стояла задача уехать из России. Он был в Испании, но так получилось, что подписал контракт с болгарской командой», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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