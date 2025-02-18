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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Виссел Кобе» и поднялся в зону плей-офф азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Виссел Кобе» и поднялся в зону плей-офф азиатской ЛЧ
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Завершился матч 8-го тура азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток», в котором принимали участие «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и японский «Виссел Кобе». Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу китайской команды.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 8-й тур
18 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
4 : 2
Виссел Кобе
Кобе, Япония
1:0 Rodrigues da Silva – 2'     2:0 Чань – 45'     3:0 Rodrigues da Silva – 48'     4:0 Rodrigues da Silva – 70'     4:1 Tominaga – 87'     4:2 Идэ – 90+3'    
Удаления: нет / Obi – 7'

В начале матча счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сауло Родригес да Силва. На 45-й минуте нападающий Шиничи Чань укрепил преимущество китайского клуба. На 48-й минуте да Силва довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте да Силва оформил хет-трик, реализовав 11-метровый удар. На 87-й минуте полузащитник «Виссел Кобе» Ниина Томинага сократил отставание в счёте. На 90-й минуте полузащитник Харуя Идэ забил второй гол японской команды в игре.

После восьми матчей «Шанхай Шэньхуа» набрал 10 очков и занимает седьмое место, которое позволяет выйти в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Однако у конкурентов команды Слуцкого за выход в данную стадию турнира есть игра в запасе.

Турнирная таблица азиатской Лиги чемпионов
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