«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Виссел Кобе» и поднялся в зону плей-офф азиатской ЛЧ

Завершился матч 8-го тура азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток», в котором принимали участие «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и японский «Виссел Кобе». Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу китайской команды.
В начале матча счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сауло Родригес да Силва. На 45-й минуте нападающий Шиничи Чань укрепил преимущество китайского клуба. На 48-й минуте да Силва довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте да Силва оформил хет-трик, реализовав 11-метровый удар. На 87-й минуте полузащитник «Виссел Кобе» Ниина Томинага сократил отставание в счёте. На 90-й минуте полузащитник Харуя Идэ забил второй гол японской команды в игре.
После восьми матчей «Шанхай Шэньхуа» набрал 10 очков и занимает седьмое место, которое позволяет выйти в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Однако у конкурентов команды Слуцкого за выход в данную стадию турнира есть игра в запасе.
Российские футболисты за рубежом:
- 18 февраля 2025
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:41
-
16:35
-
16:35
-
16:33
-
16:33
-
16:30
-
16:16
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:28
-
15:20
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:35