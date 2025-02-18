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Агент Кузьмичёва сообщил, что защитник уйдёт из «Локомотива» в аренду

Агент Кузьмичёва сообщил, что защитник уйдёт из «Локомотива» в аренду
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы центрального защитника «Локомотива» Ивана Кузьмичёва, прокомментировал будущее своего клиента в московском клубе.

«Иван Кузьмичёв восстанавливался после травмы. Сейчас он восстановился и, скорее всего, уйдёт в аренду, где будет набирать форму и играть. Если всё срастётся, вы узнаете, что это за клуб.

Понятно, что Иван — футболист «Локомотива», ведь у него есть действующий контракт. По логике вещей он пропустил полгода из-за повреждения. Теперь ему надо набрать физические кондиции и игровой тонус, поэтому пока в «Локомотиве» ему будет сложно», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первую часть сезона Иван Кузьмичёв провёл в аренде в московском «Торпедо», за которое вышел на поле всего в двух матчах.

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