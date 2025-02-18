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Бывший игрок «Интера» Кристиан Киву возглавил итальянскую «Парму»

Бывший игрок «Интера» Кристиан Киву возглавил итальянскую «Парму»
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Итальянская «Парма» на своём официальном сайте объявила о назначении бывшего футболиста «Интера» Кристиана Киву на пост главного тренера команды. Условия контракта не разглашаются. Киву сменил на этом посту Фабио Пеккью, который был уволен в понедельник, 17 февраля.

Кристиану Киву 44 года. Он выступал за нидерландский «Аякс», а также за итальянские «Рому» и «Интер». В составе миланского клуба Киву стал трёхкратным чемпионом Серии А, выиграл два Кубка и один Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Тренерскую карьеру Киву начал в 2018 году и работал с молодёжными командами «Интера».

После 25 туров «Парма» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстаёт от 17-й строчки только на одно очко.

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