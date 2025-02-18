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«Крылья Советов» упомянули не вернувшегося в клуб Мендеса при объявлении перехода Гагнидзе

«Крылья Советов» упомянули не вернувшегося в клуб Мендеса при объявлении перехода Гагнидзе
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«Крылья Советов» в ролике, посвящённом переходу полузащитника Луки Гагнидзе из московского «Динамо» на правах аренды, упомянули бывшего хавбека команды Виктора Мендеса, который не вернулся в самарский клуб после зимнего отпуска без объяснения причин.

«Встречайте центрального полузащитника из московского клуба, который внезапно не улетит в Чили», — прозвучало в ролике «Крыльев Советов», представляющем Гагнидзе. При этом на данных словах в видео появилась фотография Мендеса.

Напомним, в минувшем сентябре Мендес перешёл в «Крылья Советов» из московского ЦСКА на правах аренды. 22 января стало известно, что 25-летний полузащитник стал футболистом чилийского «Коло-Коло».

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