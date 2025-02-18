«Спартак» объявил о переходе Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе крайнего нападающего Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды. 28-летний футболист проведёт в самарском клубе вторую часть текущего сезона.

«Желаем Антону успешно проявить себя в хорошо знакомом клубе!» — сказано на сайте красно-белых.

Зиньковский выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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