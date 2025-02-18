Деменко: почему «Краснодар» не взял новых игроков? Клуб разочаровал

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о трансферной кампании «Краснодара» нынешней зимой.

«В зимнее трансферное окно самые большие трансферы совершили «Зенит» и «Спартак». А «Краснодар» в какой-то степени разочаровал в этом плане. Наверное, Мусаев общался с Галицким по поводу новичков. Но почему «Краснодар» не взял новых игроков, ведь клуб борется за чемпионство? Да, у команды неплохой состав, но любому клубу нужны новые футболисты, чтобы максимально бороться за чемпионство. «Быкам» будет сложновато без новичков — вдруг травмы, и тогда «Краснодар» может многих разочаровать. Возможно, Мусаев рассчитывает на нынешний состав и не хочет тратить лишние деньги», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.