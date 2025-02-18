«Ростов» с минимальным счётом проиграл «Акрону» в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой «Акрона» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Сергей Грибов на 89-й минуте.

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо». «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с московским ЦСКА.