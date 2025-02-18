«Ростов» с минимальным счётом проиграл «Акрону» в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой «Акрона» со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
18 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Грибов – 89'
Единственный гол в матче забил Сергей Грибов на 89-й минуте.
После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо». «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с московским ЦСКА.
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