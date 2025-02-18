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Геннадий Орлов: у «Краснодара» нет трансферов, но им не надо — у них всё стабильно

Геннадий Орлов: у «Краснодара» нет трансферов, но им не надо — у них всё стабильно
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферной кампании «Краснодара» нынешней зимой.

«Мурад Мусаев в «Краснодаре» уже набрался опыта. И, как я вижу, начал пользоваться авторитетом у всех своих игроков. А это не просто очень важно – это самое главное. У «Краснодара» нет трансферов, но им не надо – у них всё стабильно, они точечно собрали команду, все позиции закрыты. И сейчас осталось всего три месяца. Уже потом, летом, когда будет подготовка к новому сезону, возможны какие-то перемены, наверняка кто-то уйдёт», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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