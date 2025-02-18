Валерий Газзаев: «Спартак» и «Зенит» нацелены на чемпионство — траты огромные

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал зимние трансферы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Красно-белые, в частности, приобрели нападающего Ливая Гарсию, а сине-бело-голубые пригласили вингера Луиса Энрике.

«С учётом того, что «Спартак» и «Зенит» провели мощную трансферную работу в межсезонье, очевидно, что они нацелены на чемпионство. Соглашусь, что траты «Зенита» и «Спартака» огромные. Здесь нужно подходить избирательно. Выиграть национальный чемпионат и дальше никуда не двигаться? Я сторонник, чтобы больше внимания уделяли внимания российским футболистам. Это очень важно!

Скупить всех, чтобы выиграть РПЛ? Когда есть возможности у команд, они тратят такие деньги. Они совершили большие траты. Видно, что и «Зенит», и «Спартак» нацеливаются на победу в чемпионате. У «Зенита» — год 100-летия и нужно стать чемпионом. Что касается «Спартака», то они сделали небывалые покупки. Если «Спартак» будет показывать такую же игру, как в конце первой части чемпионата, то это реальный претендент на чемпионство. Повторюсь, когда у команды есть деньги — они покупают игроков, а когда нет —и трансферов нет. Но к этому вопросу нужно подходить избирательно. Выиграть чемпионат можно и с хорошими российскими игроками», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.