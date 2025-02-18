Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Globo: «Зенит» заинтересован в Жерсоне, несмотря на отказ «Фламенго» от сделки на € 18 млн

Globo: «Зенит» заинтересован в Жерсоне, несмотря на отказ «Фламенго» от сделки на € 18 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает проявлять интерес к 27-летнему полузащитнику «Фламенго» Жерсону, несмотря на то что ранее бразильский клуб отклонил предложение сине-бело-голубых о трансфере в размере € 18 млн. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, в стане красно-чёрных не намерены продавать футболистов, являющихся важными для команды, нынешней зимой.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Зенит» готов платить Жерсону € 500 тыс. в месяц. Сообщалось, что санкт-петербургский клуб предлагает 27-летнему полузащитнику контракт, рассчитанный на пять лет. Кроме того, договор предусматривал бонусы для Жерсона за индивидуальные действия, которые могут составить € 2 млн за сезон.

Жерсон Сантос да Силва Подробнее
Материалы по теме
«Зенит» предложил € 18 млн за полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона — Globo

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android