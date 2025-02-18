Globo: «Зенит» заинтересован в Жерсоне, несмотря на отказ «Фламенго» от сделки на € 18 млн

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает проявлять интерес к 27-летнему полузащитнику «Фламенго» Жерсону, несмотря на то что ранее бразильский клуб отклонил предложение сине-бело-голубых о трансфере в размере € 18 млн. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, в стане красно-чёрных не намерены продавать футболистов, являющихся важными для команды, нынешней зимой.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Зенит» готов платить Жерсону € 500 тыс. в месяц. Сообщалось, что санкт-петербургский клуб предлагает 27-летнему полузащитнику контракт, рассчитанный на пять лет. Кроме того, договор предусматривал бонусы для Жерсона за индивидуальные действия, которые могут составить € 2 млн за сезон.

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