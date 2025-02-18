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«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче

«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
18 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Пиняев – 13'     1:1 Секулич – 65'     2:1 Раков – 67'     2:2 Мишкич – 72'    

В составе «Локомотива» голами отметились Сергей Пиняев и Вадим Раков. В «Урале» на свой счёт голы записали Мартин Секулич и Даниэль Мишкич.

Отметим, что это второй матч команд за день. Ранее железнодорожники одержали разгромную победу со счётом 5:0.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Урал» идёт на третьем месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

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