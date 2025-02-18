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Защитник «Факела» Дзиов: считаю, что мы вообще ничем не хуже «Зенита» или «Краснодара»

Защитник «Факела» Дзиов: считаю, что мы вообще ничем не хуже «Зенита» или «Краснодара»
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Защитник «Факела» Макс Дзиов высказался о ближайших матчах своей команды после возобновления Российской Премьер-Лиги. Воронежскому клубу предстоит сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

— Сразу после перерыва у «Факела» безумный календарь — «Химки», «Зенит», «Оренбург», «Краснодар», «Ахмат». Три прямых соперника за выживание и команды, занимающие первые два места. Можно в этих играх сохранить или потерять прописку?
— Да, игры непростые — 100%. Суперклассные команды сыграют против нас. Но я считаю, что мы вообще ничем не хуже. Будем сражаться, закалять дух.

— Ничем не хуже «Зенита»?
— А вы считаете, что хуже?

— Одна команда на втором месте, другая — на 14-м. Команда на втором всегда лучше, разве нет?
— Будем стараться подниматься выше, чтобы так не думали. А прогнозировать и гадать не считаю правильным, — приводит слова Дзиова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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