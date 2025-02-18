Овчинников: новости вокруг Карпина сыплются специально, многие хотят попасть на его место

Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Овчинников сомневается, что Карпин покинет «Ростов», если ему не предложат должность в другом клубе.

«Наверное, вся информация вокруг Карпина сыплется специально, ведь многие хотят попасть на его место в «Ростове». Таким способом его подталкивают к уходу. Но мне кажется, вряд ли Карпин покинет «Ростов», если ему не предложат должность в другом клубе.

Если у Карпина есть вариант с московским «Динамо», ростовчанам будет очень сложно его удержать. Многие футболисты и тренеры мечтают попасть в московские клубы. Но, как правило, в этих командах работают только москвичи, потому что тренеры с периферии там надолго не задерживаются», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.