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Овчинников: новости вокруг Карпина сыплются специально, многие хотят попасть на его место

Овчинников: новости вокруг Карпина сыплются специально, многие хотят попасть на его место
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Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Овчинников сомневается, что Карпин покинет «Ростов», если ему не предложат должность в другом клубе.

«Наверное, вся информация вокруг Карпина сыплется специально, ведь многие хотят попасть на его место в «Ростове». Таким способом его подталкивают к уходу. Но мне кажется, вряд ли Карпин покинет «Ростов», если ему не предложат должность в другом клубе.

Если у Карпина есть вариант с московским «Динамо», ростовчанам будет очень сложно его удержать. Многие футболисты и тренеры мечтают попасть в московские клубы. Но, как правило, в этих командах работают только москвичи, потому что тренеры с периферии там надолго не задерживаются», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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