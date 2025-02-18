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Булыкин: «Зениту» надо быть готовым к РПЛ, а не к товарищеским матчам

Булыкин: «Зениту» надо быть готовым к РПЛ, а не к товарищеским матчам
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, кто из команд лучше всего готов к возобновлению Российской Премьер-Лиги.

«Почему только «Зенит» и «Спартак» лучше готовы к возобновлению РПЛ? Всё зависит от того, как команды выйдут из зимней паузы. Можно быть суперготовым на предсезонке и даже выиграть турнир, а в чемпионате выйти и ничего не сделать. Надо быть готовым именно к чемпионату, а не к товарищеским матчам.

«Динамо» и «Локомотив» без трансферов зимой способны конкурировать за высокие места. У нас есть много примеров, когда команды с не лучшим составом завоёвывают медали. «Динамо» в прошлом сезоне чудом могло стать чемпионом, хотя состав был не лучше, чем у конкурентов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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