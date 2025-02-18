Анчелотти ответил Гвардиоле, заявившему, что шансы «Сити» победить «Реал» составляют 1%

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», который ранее заявил, что вероятность победы «горожан» над «сливочными» в ответном стыковом матча Лиги чемпионов составляет 1%. Данная встреча состоится в среду, 19 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«На самом деле он так не думает. Завтра я спрошу его об этом перед матчем. Гвардиола считает, что у его команды больше шансов, точно так же, как и мы не думаем, что победим с вероятностью 99%. У нас есть небольшое преимущество, поэтому постараемся воспользоваться им и провести эту игру похожим образом с первой», — приводит слова Анчелотти AS.
В первой стыковой встрече «Реал» победил «Манчестер Сити» со счётом 3:2.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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