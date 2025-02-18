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Анчелотти ответил Гвардиоле, заявившему, что шансы «Сити» победить «Реал» составляют 1%

Анчелотти ответил Гвардиоле, заявившему, что шансы «Сити» победить «Реал» составляют 1%
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», который ранее заявил, что вероятность победы «горожан» над «сливочными» в ответном стыковом матча Лиги чемпионов составляет 1%. Данная встреча состоится в среду, 19 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На самом деле он так не думает. Завтра я спрошу его об этом перед матчем. Гвардиола считает, что у его команды больше шансов, точно так же, как и мы не думаем, что победим с вероятностью 99%. У нас есть небольшое преимущество, поэтому постараемся воспользоваться им и провести эту игру похожим образом с первой», — приводит слова Анчелотти AS.

В первой стыковой встрече «Реал» победил «Манчестер Сити» со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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