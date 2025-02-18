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В «Крыльях» прокомментировали приобретения Гагнизде и Зиньковского

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев поделился мнением о новичках клуба Луке Гагнидзе и Антоне Зиньковском.

«Провели большую работу по укреплению наших позиций. Антон Зиньковский возвращается домой к тренеру, который его воспитал. Знаю, что для болельщиков это радостная новость. Уверен, он воспользуется данной возможностью и покажет хороший спортивный результат.

Переход Луки Гагнидзе —логичное усиление в обороне, с его приходом мы ликвидируем дефицит на позиции центральных полузащитников.

Команда максимально укомплектована, но мы продолжаем вести работу в рамках трансферной кампании по точечному усилению «Крыльев», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лука Гагнидзе перешёл в «Крыльев Советов» из московского «Динамо» на правах аренды. Антон Зиньковский был арендован самарским клубом из «Спартака».