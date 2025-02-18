«Зенит» сделал предложение по полузащитнику «Крузейро» — журналист Венанцио

«Зенит» сделал предложение по 28-летнему полузащитнику «Крузейро» Матеусу Перейре. Об этом сообщает журналист Самуэль Венанцио.

По информации источника, заинтересованные стороны примут решение о потенциальном переходе бразильского футболиста в ближайшее время, поскольку трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с июля 2023 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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