Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл заявил, что «Тоттенхэм» более значимый клуб, чем «Манчестер Сити»

Гари Невилл заявил, что «Тоттенхэм» более значимый клуб, чем «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл сравнил «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». По мнению Невилла, лондонский клуб исторически более значимый, чем команда из Манчестера.

«Тоттенхэм» — более значимый клуб, чем «Манчестер Сити», давайте будем откровенны. Это не обсуждается. Когда «Ман Сити» перешёл во владение шейхов из Абу-Даби, «Тоттенхэм» был гораздо более крупным футбольным клубом. Так что заявления, что «Тоттенхэм» исторически не был более значимым, чем «Манчестер Сити» — полная ерунда», — приводит слова Невилла City Xtra со ссылкой на Sky Sports в соцсети X (ранее Twitter).

После 25 сыгранных встреч «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Сити» находится на четвёртой строчке с 44 очками.

Материалы по теме
Гари Невилл сравнил руководство «Тоттенхэма» с управлением в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android