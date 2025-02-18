Гари Невилл заявил, что «Тоттенхэм» более значимый клуб, чем «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл сравнил «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». По мнению Невилла, лондонский клуб исторически более значимый, чем команда из Манчестера.

«Тоттенхэм» — более значимый клуб, чем «Манчестер Сити», давайте будем откровенны. Это не обсуждается. Когда «Ман Сити» перешёл во владение шейхов из Абу-Даби, «Тоттенхэм» был гораздо более крупным футбольным клубом. Так что заявления, что «Тоттенхэм» исторически не был более значимым, чем «Манчестер Сити» — полная ерунда», — приводит слова Невилла City Xtra со ссылкой на Sky Sports в соцсети X (ранее Twitter).

После 25 сыгранных встреч «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Сити» находится на четвёртой строчке с 44 очками.