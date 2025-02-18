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Стало известно, под каким номером Огнен Мимович будет играть за «Зенит»

Стало известно, под каким номером Огнен Мимович будет играть за «Зенит»
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Новоиспечённый правый защитник «Зенита» Огнен Мимович будет выступать в составе сине-бело-голубых под 70-м игровым номером. Об этом информирует пресс-служба санкт-петербургского клуба в телеграм-канале.

«Зенит» объявил об аренде сербского футболиста у турецкого «Фенербахче» 12 февраля. Мимович будет играть за сине-бело-голубых до конца сезона-2024/2025.

В январе 2025 года Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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