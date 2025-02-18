Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Живоглядова сообщил, что у футболиста есть предложение о продолжении карьеры

Агент Живоглядова сообщил, что у футболиста есть предложение о продолжении карьеры
Комментарии

Агент Валерюс Мижигурскис, представляющий интересы бывшего защитника «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Живоглядова, заявил, что у футболиста есть предложение о продолжении карьеры.

«У Дмитрия Живоглядова есть предложение о продолжении карьеры. Он его рассматривает и думает над ним», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Живоглядов являлся футболистом «Пари НН» с лета 2023 года по октябрь 2024 года. Помимо нижегородской команды, 30-летний защитник играл за такие клубы, как московский «Локомотив», «Динамо», «Уфа». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
Из свободных агентов можно собрать целую команду. Кто ещё вернётся в РПЛ?
Из свободных агентов можно собрать целую команду. Кто ещё вернётся в РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android