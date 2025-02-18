Агент Живоглядова сообщил, что у футболиста есть предложение о продолжении карьеры

Агент Валерюс Мижигурскис, представляющий интересы бывшего защитника «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Живоглядова, заявил, что у футболиста есть предложение о продолжении карьеры.

«У Дмитрия Живоглядова есть предложение о продолжении карьеры. Он его рассматривает и думает над ним», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Живоглядов являлся футболистом «Пари НН» с лета 2023 года по октябрь 2024 года. Помимо нижегородской команды, 30-летний защитник играл за такие клубы, как московский «Локомотив», «Динамо», «Уфа». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.