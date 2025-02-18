Анчелотти заявил, что ему больше нравится судейство в ЛЧ, чем в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что судейство в еврокубковых турнирах является более качественным, чем в Испании.
– Есть ли у вас комментарий по матчу «Барселоны» с «Райо Вальекано»?
– Мне нечего сказать. Я уже высказал своё мнение, что происходят поразительные вещи. Мне нечего добавить по этому поводу. То, что произошло в играх с «Осасуной» и «Атлетико»… Были три игры, в которых на нас повлияли некоторые решения. Мы до сих пор не можем их понять.
– Спокойнее ли вам при судействе в еврокубках?
– Да, статистика всё подтверждает. [В еврокубках] меньше споров и меньше вмешательств со стороны VAR. Он начинает работать только тогда, когда это необходимо. В Лиге чемпионов судят только лучшие арбитры своих стран, которые демонстрируют очень высокое качество, — приводит слова Анчелотти AS.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: